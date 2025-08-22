Siedlungspläne
Nahost-Experte: Israelische Regierung wird zunehmend von extremistischen Siedlern dominiert

Die israelische Regierung steht aus Sicht des Direktors des Deutschen Orient-Instituts, Reinicke, zunehmend unter dem Einfluss extremistischer Siedler. Für sie schlage die Bibel das Völkerrecht, sagte er im Deutschlandfunk. Die Siedler verfolgten die Idee, das israelische Territorium auf ein im alten Testament genanntes Gebiet zu erweitern.

    Andreas Reinicke lächelt in die Kamera.
    Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orient-Institutes (Archivbild) (IMAGO / teutopress / IMAGO / teutopress GmbH)
    Auch wenn die Vorstellung eines "Groß-Israels" verrückt klinge, scheine das die Motivation zu sein. Reinicke betonte, dass dies nicht für alle Israelis und Juden gelte.
    Expansionspläne wie die zuletzt genehmigten Siedlungen im Westjordanland stünden nun im Vordergrund. Reinicke vermutete, dass die israelische Regierung Fakten schaffe, weil sie die Gelegenheit für günstig halte. Der Westen sei durch die Ukraine-Gespräche abgelenkt und die USA nicke alles ab. Es drohe zudem eine Vertreibung der Palästinenser, das deute sich derzeit insbesondere im Gazastreifen an, sagte der Nahost-Experte.
    Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.