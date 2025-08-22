Siedlungspläne

Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orient-Institutes (Archivbild) (IMAGO / teutopress / IMAGO / teutopress GmbH)

Expansionspläne wie die zuletzt genehmigten Siedlungen im Westjordanland stünden nun im Vordergrund. Reinicke vermutete, dass die israelische Regierung Fakten schaffe, weil sie die Gelegenheit für günstig halte. Der Westen sei durch die Ukraine-Gespräche abgelenkt und die USA nicke alles ab. Es drohe zudem eine Vertreibung der Palästinenser, das deute sich derzeit insbesondere im Gazastreifen an, sagte der Nahost-Experte.

