Barrikaden brennen am 9. Januar in Teheran.

Zugleich sei unverzüglich der deutsche Botschafter abzuziehen, teilte die Denkfabrik Mideast Freedom Forum Berlin angesichts der Gewalt gegen Demonstranten mit . Direktor Spaney sagte, das iranische Regime habe keine Legitimität mehr. Diese Realität müsse sich im politischen Handeln Deutschlands widerspiegeln. Wenn jetzt nicht entschlossen gehandelt werde, drohe die vollständige Machtübernahme durch die Revolutionsgarden - mit verheerenden Folgen für die Bevölkerung und jede Hoffnung auf Freiheit. Das Expertenforum forderte zudem ein sofortiges nationales Verbot für die iranischen Revolutionsgarden in Deutschland, noch vor der EU-Terrorlistung. Bundeskanzler Merz habe öffentlich erklärt, dass das iranische Regime am Ende sei. Jetzt müssten diesen Worten konkrete politische Konsequenzen folgen.

Diese Proteste seien keine vereinzelten Unruhen. Sie seien der klare Ausdruck eines Volkes, das seine Unterdrücker nicht länger akzeptiere. Das Regime werde von der eigenen Bevölkerung nicht mehr getragen. Es regiere nur noch durch Gewalt.

