Gewalt in Syrien

Zwar sei die Gewalt durch den Überfall von Beduinen auf einen drusischen Mann ausgelöst worden, sagte der Chefredakteur des Zenith-Magazins im Deutschlandfunk . Doch es zeige sich, dass sich dies vor einem Konflikt zwischen den Drusen und der neuen Regierung in Damaskus abspiele. Diese habe kein Vertrauen in die Regierung, die eine sunnitische Agenda verfolge und beim Einschreiten in den Konflikt auf dschihadistische Milizen setze. Gerlach erklärte, die Drusen bildeten eine eigene spirituelle Gemeinschaft. Die Regierung betrachte sie deshalb als Ungläubige. Zudem habe der Konflikt eine größere Dimension, weil sich Israel als Schutzmacht der Drusen verstehe, da viele Drusen in Israel lebten und Teil der israelischen Armee seien. Israel hatte zuletzt eingegriffen und Panzer der syrischen Regierungstruppen unter Beschuss genommen.