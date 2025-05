Kolonialismus

Namibia begeht erstmals nationalen Gedenktag zum Völkermord durch Deutschland

In Namibia wird heute erstmals mit einem nationalen Gedenktag an den Völkermord an Herero und Nama durch deutsche Kolonialtruppen erinnert. Nach einer Schweigeminute des Parlaments in Windhuk hält Präsidentin Nandi-Ndaitwah eine Rede. Das Land war von 1884 bis 1915 deutsche Kolonie.