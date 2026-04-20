US-Präsident postet Video von Frank Sinatra

Nancy Sinatra, Tochter des weltberühmten Entertainers Frank Sinatra, bei einem Konzert in Zürich 2004 (picture alliance / dpa)

Trump hatte ein Video ihres Vaters Frank Sinatra zum Song „My Way“ kommentarlos auf seinem Truth-Social-Account geteilt. Nancy Sinatra sprach von "Gotteslästerung“. Eine nähere Begründung liefert sie nicht. Nutzer hatten sie auf Trumps Post aufmerksam gemacht. Auf die Frage von Nutzern, ob sie nicht dagegen einschreiten könne, sagte sie, nur die Verleger könnten etwas ausrichten. Das Lied stammt nicht von Frank Sinatra.

Kritiker sehen in der Verwendung des Songs durch Trump einen Widerspruch zu Sinatras Werten. Er galt als Unterstützer der Bürgerrechtsbewegung und als Verfechter von Gleichberechtigung.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.