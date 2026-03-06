Doch keine Gefahr

Der Asteroid 2024 YR4 hatte laut Forschenden zunächst gedroht, im Jahr 2032 auf Erde oder Mond aufzuprallen. (picture alliance / Cover Images / ESA - P.Carril / Cover Images)

Die US-Raumfahrtbehörde war zuvor von einer gut 4-prozentigen Wahrscheinlichkeit für einen Einschlag ausgegangen. Inzwischen aber hätten Beobachtungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop eine genauere Berechnung der Bahn des Asteroiden ermöglicht. Diese neuen Informationen zeigten, dass der Himmelskörper den Mond im Dezember 2032 um über 21.000 Kilometer verfehlen werde. Der Asteroid war Ende 2024 entdeckt worden und hat einen Durchmesser von rund 60 Metern.

Zunächst sah es so aus, als könnte der eine Bedrohung auch für die Erde darstellen. Wissenschaftler schlossen eine Kollision jedoch bereits im vergangenen Jahr für mindestens das nächste Jahrhundert aus, hatten dann aber den Mond als mögliches Ziel im Blick behalten.

