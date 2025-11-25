Die Entscheidung folgt auf technische Probleme im vergangenen Jahr. Unter anderem mussten in der Folge zwei Astronauten neun Monate statt wenige Tage auf der Internationalen Raumstation ISS bleiben. Die NASA kündigte zudem an, dass der nächste Flug mit einer Starliner-Raumkapsel im kommenden April ohne Besatzung stattfinden werde.
Boeing kämpft seit Jahren mit Verzögerungen und technischen Problemen bei Starliner-Raumkapseln. Die NASA setzt stattdessen zunehmend Kapseln des Unternehmens SpaceX ein.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.