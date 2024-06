Internationale Raumstation

Die Raumkapsel Boeing CST-100 Starliner vor ihrem ersten bemannten Flug ins All. (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Paul Hennessy)

Man könne noch kein Datum nennen, solange Tests nicht abgeschlossen seien, hieß es. Die beiden seien aber in Sicherheit. Die erfahrenen NASA-Testpiloten Butch Wilmore und Suni Williams waren am 5. Juni an Bord der "Starliner"-Kapsel von Boeing zur ISS gestartet. Auf dem Weg dahin hatte die Kapsel aber mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen. So waren etwa Helium-Lecks aufgetreten. Nach Problemen mit den Triebwerken konnte das Raumschiff außerdem erst im zweiten Anlauf an die ISS andocken.

Die NASA betonte, Wilmore und Williams seien nicht im Weltraum gestrandet. Die Verschiebung der Rückkehr biete unter anderem Zeit, die Daten des Antriebssystems zu prüfen. Unter Zeitdruck, die ISS zu verlassen, stehe man nicht, auch angesichts ausreichender Vorräte an Bord.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.