Die Austronauten der ISS mussten sich vorübergehend zurückziehen. (imago / JMH-Galaxy Contact)

Mehr als hundert Trümmerteile wurden ins All geschleudert, wie die US-Weltraumbehörde mitteilte. Der Vorfall habe sich in einer Umlaufbahn nahe der Internationalen Raumstation ereignet. Die Astronauten der ISS hätten sich zum Schutz vorübergehend zurückgezogen. Was genau die Zerstörung des Erdbeobachtungssatelliten verursacht hat, ist noch nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.