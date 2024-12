Heiligabend

Nasa-Sonde "Parker Solar Probe" kommt der Sonne so nahe wie kein menschengemachtes Objekt zuvor

Die US-Raumsonde "Parker Solar Probe" kommt der Sonne an Heiligabend so nahe wie kein anderes menschengemachtes Objekt zuvor. Nach Berechnungen der Nasa hat sie am 24. Dezember lediglich noch einen Abstand von gut 6 Millionen Kilometern.