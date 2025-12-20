Animierte Darstellung der US-Forschungssonde "Maven" im Orbit des Mars. (Nasa / Goddard Space Flight Center / dpa-bildfunk)

Es werde daran gearbeitet, den Kontakt wiederherzustellen, sagte eine Nasa-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Demnach waren seit rund zwei Wochen keine regulären Daten mehr empfangen worden. Es gebe Hinweise darauf, dass die Sonde möglicherweise auf unerwartete Art und Weise rotiere. Die Ende 2013 gestartete "Maven" umkreist seit rund zehn Jahren den Mars und liefert Forschungsdaten vor allem zur Atmosphäre.

Daneben hat die Nasa in der Umlaufbahn noch die Sonden "Odyssey" und "Reconaissance Orbiter" im Einsatz, sowie auf der Oberfläche des Roten Planeten die Rover "Curiosity" und "Perseverance".

Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.