Viruserkrankung

"Vorsicht, Seuchengefahr" steht auf einem Schild kurz vor Brandenburg (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Sorge vor wirtschaftliche Folgen

Krüsken bezeichnete den Ausbruch der Maul- und Klauenseuche als Fall von nationaler Tragweite. Die Lage sei sehr ernst, die wirtschaftlichen Auswirkungen seien massiv. Es gebe bereits jetzt einen beträchtlichen Druck auf den Märkten, weil Drittländer zu großen Teilen tierische Produkte aus Deutschland nicht mehr abnähmen. Dazu zähle als größter Block nach dem EU-Austritt Großbritannien.

Zur Einordnung der Dimension nannte Krüsken das Umsatzvolumen der deutschen Landwirtschaft in Drittländern mit tierischen Produkten: fünf Milliarden Euro. Voraussetzung für Ausfuhren sei, dass Tierärzte für das Herkunftsland bescheinigten, dass es MKS-frei sei. Unter anderem Südkorea hat bereits angekündigt, vorerst kein Schweinefleisch mehr aus Deutschland zu importieren.

Im besten Fall geht der Bauernverband davon aus, dass die deutschen Landwirte ihre tierischen Produkte weiterhin in Länder der Europäischen Union liefern können und in rund sechs Monaten auch wieder in Drittländer.

Erster Fall in Brandenburg

Am Freitag war der erste Fall der Maul- und Klauenseuche in Deutschland seit 1988 bestätigt worden. Brandenburg verlängerte eine Eilverordnung, die den Transport von für die Krankheit empfänglichen Tieren vorübergehend verbietet. Für die menschliche Gesundheit stellt MKS kein Risiko dar.

