Itamar Ben-Gvir (AFP/ Temple Mount Administration)

Dazu liegt ihm ein Gesetzentwurf des rechtsradikalen Ministers für nationale Sicherheit, Ben Gvir, vor. Der Entwurf sei bereits im März in einer Vorabstimmung vom Parlament gebilligt worden, berichtete die Zeitung "Haaretz". Israel hat die Todesstrafe für gewöhnliche Straftaten und in Friedenszeiten 1954 abgeschafft. In Kriegszeiten, in Fällen von Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen das jüdische Volk ist die Todesstrafe weiterhin zugelassen. 1962 wurde der Holocaust-Organisator Adolf Eichmann wegen "Verbrechen gegen das jüdische Volk" hingerichtet. Es war die erste und einzige Hinrichtung in der Geschichte des Staates Israels.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.