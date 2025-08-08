Koalitionsvorhaben

Das Bundeskanzleramt in Berlin (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Die Bildung eines Nationalen Sicherheitsrats war im Koalitionsvertrag von Union und SPD verankert worden. Er soll eine Art Weiterentwicklung des Bundessicherheitsrats sein und wichtige Fragen über verschiedene Ressorts hinweg bündeln, diskutieren und schließlich entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.