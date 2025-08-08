Koalitionsvorhaben Nationaler Sicherheitsrat formt sich Ende August
Die Bundesregierung will den geplanten Nationalen Sicherheitsrat nach Medieninformationen Ende August auf den Weg bringen. In der nächsten Sitzung des Kabinetts solle die Geschäftsordnung des Gremiums beschlossen werden, heißt es. Die Ministerrunde werde sich dann nicht wie üblich im Kanzleramt, sondern im Verteidigungsministerium treffen.
Die Bildung eines Nationalen Sicherheitsrats war im Koalitionsvertrag von Union und SPD verankert worden. Er soll eine Art Weiterentwicklung des Bundessicherheitsrats sein und wichtige Fragen über verschiedene Ressorts hinweg bündeln, diskutieren und schließlich entscheiden.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.