Iran-Krieg

Der Nationale Sicherheitsrat sieht keine Treibstoff-Notlage. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Es gebe außerdem "Raffinerieoptionen", die eine schnelle Reaktion auf möglicherweise auftretende Lücken ermöglichten. Man sei sich allerdings der angespannten Situation bewusst und werde die Lage weiter intensiv beobachten. Dazu werde die bereits bestehende "Task Force Energieversorgung" ausgeweitet und in einen Staatssekretärs-Ausschuss umgewandelt.

Merz kündigte Sitzung an

Bundeskanzler Merz hatte die Sitzung überraschend auf der Hannover Messe angekündigt. "Unser Ziel ist dabei klar: Die deutsche Wirtschaft und die Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass die Versorgung mit zentralen Produkten wie etwa Diesel, Benzin, Flugbenzin gesichert bleibt", hatte er gesagt.

Auch Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte bekräftigt, dass die Versorgung mit Kerosin in Deutschland aktuell gesichert sei.

EU-Verkehrskommissar Tzitzikostas erwartet keine großflächigen Flugabsagen wegen Kerosin-Engpässen in der Europäischen Union. Tzitzikostas sagte, zwar stünden in Teilen Europas die Treibstoffvorräte für kommerzielle Flugzeuge unter Druck. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es jedoch keine Anzeichen für tatsächliche Engpässe.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.