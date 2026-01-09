Brandkatastrophe

Um 14 Uhr sollen im ganzen Land die Kirchenglocken läuten. Zu der zentralen Gedenkfeier in Martigny im Kanton Wallis werden rund 1.000 Menschen erwartet. Neben Angehörigen der Opfer nehmen auch zahlreiche Politiker an der Zeremonie teil, darunter der Schweizer Bundespräsident Parmelin, Frankreichs Präsident Macron sowie Italiens Staatschef Mattarella.
Bei dem verheerenden Brand in der Silvesternacht kamen 40 Menschen ums Leben, darunter viele Jugendliche. 116 weitere wurden verletzt. Die Opfern kamen überwiegend aus der Schweiz, Italien und Frankreich.
