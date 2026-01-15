Hubert Aiwanger, Freie Wähler, Vize-Ministerpräsident in Bayern. (Archivbild) (Armin Weigel / dpa )

Darüber müsse man nochmal reden, sagte Parteichef Aiwanger nach Angaben des Bayerischen Rundfunks bei der Winterklausur seiner Fraktion in Berchtesgaden . Natürlich wünsche er sich, dass Schüler wieder mehr Bezug zu ihrer Heimat hätten. Doch das könne man nicht von oben verordnen. Man müsse aufpassen, um den Bogen nicht zu überspannen, sodass am Ende vielleicht das Gegenteil herauskomme. Aiwanger warnte zudem vor einem Machtkampf zwischen Schulleitung und Schülern sowie Staat und Schulen.

Söder hatte angekündigt, die Hymnenpflicht rasch umzusetzen. Möglichst schon zum Schuljahresende sollten die Nationalhymne, die Europahymne und auch die Bayernhymne bei Schulabschlüssen gespielt oder gesungen werden. Er habe bereits mit Kultusministerin Stolz, Freie Wähler, über die Umsetzung gesprochen. - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sprach von einer Schnapsidee.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.