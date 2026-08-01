Dies betrifft die Gebiete zwischen der Bastei, Rathen, Hohnstein und dem Polenztal, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst mitteilte. Es bestehe akute Lebensgefahr durch Sturmschäden. In Rathen in der Sächsischen Schweiz war gestern ein Mann ums Leben gekommen, als ein Baum umstürzte. Weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, drei von ihnen schwer.
In Hamburg berichtete die Feuerwehr alleine bis zum späten Abend von rund 100 Einsätzen. In Stuttgart waren Unterführungen überflutet. Bäume fielen auf Autos, Stromleitungen und Straßen. Der Deutsche Wetterdienst hatte für mehrere Bundesländer Unwetterwarnungen herausgegeben.
Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.