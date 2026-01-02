Fußball
Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt auf Leihbasis zur AC Mailand

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zum italienischen Erstligisten AC Mailand. Der 32-Jährige war beim englischen Klub West Ham United kaum zum Einsatz gekommen.

    Deutschlands Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug steht mit Bundestrainer Julian Nagelsmann während eines Trainings zusammen.
    Niclas Füllkrug stand zuletzt nicht mehr im Kader von Bundestrainer Nagelsmann (Archivfoto). (dpa / Federico Gambarini)
    Der Wechsel geschah auch vor dem Hintergrund der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer. Füllkrug gehörte zuletzt nicht mehr zum Aufgebot der Nationalmannschaft. Bundestrainer Nagelsmann hatte angekündigt, nur auf Spieler zurückzugreifen, die auch im Verein regelmäßig zum Einsatz kommen.
    AC Mailand steht derzeit auf Platz zwei der Serie A. International ist der Verein in diesem Jahr nicht vertreten. Füllkrugs bisheriger Klub West Ham befindet sich im Abstiegskampf der englischen Premier League.
    Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.