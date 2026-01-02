Der Wechsel geschah auch vor dem Hintergrund der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer. Füllkrug gehörte zuletzt nicht mehr zum Aufgebot der Nationalmannschaft. Bundestrainer Nagelsmann hatte angekündigt, nur auf Spieler zurückzugreifen, die auch im Verein regelmäßig zum Einsatz kommen.
AC Mailand steht derzeit auf Platz zwei der Serie A. International ist der Verein in diesem Jahr nicht vertreten. Füllkrugs bisheriger Klub West Ham befindet sich im Abstiegskampf der englischen Premier League.
