Pascal Groß (r) wechselt von Dortmund zurück in die Premier League. (picture alliance / nordphoto GmbH / nordphoto GmbH / Christian Schulze)

Groß verlässt Dortmund sechs Monate vor Ablauf seines Vertrags, für Brighton bestritt er bereits zwischen 2017 und 2024 insgesamt 228 Premier-League-Spiele. Der Routinier hatte in Dortmund zuletzt nicht mehr zu den Stammkräften gehört und war deshalb auch nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert worden.

In der Mitteilung des BVB bedankte sich Groß für die zurückliegenden 18 Monate: "Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, für Borussia Dortmund spielen zu dürfen", sagte er. Über die Höhe der Ablösesumme äußerten sich die Vereine nicht. Es steht eine Summe von bis zu drei Millionen Euro inklusive Boni im Raum. Groß war im Sommer 2024 für sieben Millionen Euro nach Dortmund gekommen.

