Ann-Katrin Berger (IMAGO / Imagn Images / John Hefti)

Die amerikanische Nationalspielerin Rose Lavelle erzielte in der 80. Minute den einzigen Treffer der Partie. Bergers Club war als achtbestes Team in die Playoffs gestartet und hatte im Viertelfinale den Hauptrundenersten Kansas City Current sowie im Halbfinale den Titelverteidiger Orlando Pride besiegt.

