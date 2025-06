Fußball

Nations League: Deutschland spielt gegen Frankreich um Platz drei - keine Verlängerung bei Unentschieden

In der Fußball-Nations-League spielt die deutsche Nationalmannschaft am Nachmittag in Stuttgart gegen Frankreich um Platz drei. Sollte es gegen den Vize-Weltmeister nach der regulären Spielzeit keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen.