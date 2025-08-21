Ukraine-Krieg
NATO alarmiert deutsche Eurofighter in Rumänien wegen grenznaher Kämpfe

Die NATO hat zwei in Rumänien stationierte deutsche Eurofighter alarmiert.

    Der Eurofighter startet gerade auf einer Rollbahn. Man sieht ihn von hinten seitlich.
    Ein Eurofighter der Bundeswehr (Archivbild). (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Grund waren Kämpfe in der Ukraine nahe der rumänischen Grenze. Wie die Bundeswehr mitteilte, hatten sich russische Waffensysteme dem Luftraum Rumäniens genähert. Dieser wurde demnach aber nicht verletzt.
    Die beiden Eurofighter waren von einem Militärflugplatz nahe der rumänischen Stadt Constanta gestartet. Es war der erste Alarmstart des neuen Bundeswehr-Einsatzes in der Region. Die Luftwaffe beteiligt sich derzeit mit fünf Eurofightern und rund 170 Soldaten an der NATO-Mission zur Sicherung ihrer Südostflanke.
