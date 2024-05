Nato-Außenministertreffen in Prag: US-Außenminister Antony Blinken (l) und die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernochova (Petr David Josek / AP POOL / dpa / Petr David Josek)

Vor Kurzem hatten Frankreichs Präsident Macron und NATO-Generalsekretär Stoltenberg darauf gedrängt, bestehende Beschränkungen für den Einsatz westlicher Waffen aufzuheben. US-Außenminister Blinken deutete zuletzt einen möglichen Kurswechsel seines Landes an. Er sagte bei einem Besuch in Moldau, die amerikanische Unterstützung passe sich stets an, wenn sich die Bedingungen veränderten. Die Ukraine müsse selbst entscheiden, wie sie sich am besten verteidigen könne. Bislang lehnt Washington den Einsatz gelieferter Waffen auf Ziele in Russland ab. Auch Bundeskanzler Scholz vertritt diese Haltung.

SPD-Politiker Roth fordert Erlaubnis, Parteikollege Stegner widerspricht

Der SPD-Außenpolitiker Roth sprach sich im Deutschlandfunk dagegen klar für eine Erlaubnis aus. Wenn Waffendepots in Russland angegriffen würden, gehöre das zum Verteidigungsrecht der Ukraine, betonte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Die rote Linie sei das Völkerrecht, und dieses werde nicht überschritten. Wie wichtig eine Entscheidung über den Einsatz westlicher Waffen sei, erlebe man gerade in Charkiw, betonte Roth. Hier habe die Ukraine wochenlang zuschauen müssen, wie Russland sich auf einen Angriff vorbereitet habe. Nun müsse man sich innerhalb der NATO absprechen und gemeinsame Entscheidungen treffen. Das ganze Interview mit Michael Roth können Sie hier nachlesen

Der SPD-Politiker Stegner, der dem Ausschuss ebenfalls angehört, erklärte dagegen, der Kanzler habe bisher aus gutem Grund gesagt, dass Deutschland bei seiner Zurückhaltung bleibe. Der Kanzler brauche in dieser Frage keine öffentlichen Ratschläge, auch nicht von Roth, sagte Stegner ebenfalls im Deutschlandfunk

US-Aufgaben sollen in Prag neu verteilt werden

Auf dem NATO-Treffen in Tschechien sollen Aufgaben zu Unterstützung der Ukraine, die bislang von den USA übernommen wurden, auf andere NATO-Partner verlagert werden. Beschlossen werden sollen die Vorschläge bei einem Spitzentreffen der Allianz im Juli in Washington. Hintergrund des Vorhabens ist auch das Szenario einer möglichen Rückkehr des republikanischen Kandidaten Trump ins US-Präsidentenamt. Dessen Äußerungen hatten in der Vergangenheit Zweifel daran geweckt, ob die USA die Ukraine weiter im Abwehrkrieg gegen Russland unterstützen würden.

