Verteidigungsbündnis

Wie die Militärallianz mitteilte, nahm am Wochenende eine neue Einheit in den Ländern ihren Einsatz auf. Sie umfasst eine multinationale Kampfgruppe in Schweden sowie ein Hauptquartier im finnischen Rovaniemi. Der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa, Grynkewich, erklärte, die Region an der nordöstlichen Flanke des Bündnisses sei strategisch von besonderer Bedeutung.
Finnland war 2023 als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine der NATO beigetreten. Das Land hat eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Schweden ist seit 2024 NATO-Mitglied.
Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.