Jährliches Militärmanöver

An dem Manöver beteiligen sich rund 2.000 Militärs von acht Luftwaffenstützpunkten. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Dabei geht es darum, das Bündnisgebiet notfalls auch mit Atomwaffen zu verteidigen. An der Übung "Steadfast Noon" werden nach Angaben aus dem NATO-Hauptquartier in Brüssel in den kommenden zwei Wochen rund 2.000 Militärs von acht Luftwaffenstützpunkten beteiligt sein. Bei den Manövern in der Luft soll mit mehr als 60 Flugzeugen trainiert werden. Darunter sind moderne Kampfjets, die in der Lage sind, in Europa stationierte US-Atombomben zu transportieren. Auch Langstreckenbomber sowie Überwachungs- und Tankflugzeuge kommen zum Einsatz.

Die NATO hat betont, dass das Manöver keine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist und keine scharfen Waffen eingesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.