Manöver in Europa

An der Übung "Steadfast Noon" sind etwa 60 Flugzeuge beteiligt, darunter moderne Kampfjets, Überwachungs- und Tankflugzeuge sowie Langstreckenbomber vom Typ B-52. Sie werden in den kommenden anderthalb Wochen vor allem über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer im Einsatz sein. Auch Deutschland ist - neben zwölf weiteren Ländern - an dem Manöver beteiligt.

Die NATO betonte, das Manöver sei keine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zudem kämen keine scharfen Waffen zum Einsatz.

