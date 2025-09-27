Luftraumverletzungen

Das Logo der NATO (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Cavo Dragone, sagte in der Hauptstadt Riga, noch liefen die Untersuchungen. Nach ihrem Abschluss könne eine Option sein, die bisherige Mission der Luftraum-Überwachung über dem östlichen NATO-Gebiet umzuwandeln - und zwar in einen Verteidigungseinsatz. Derzeit sei es allerdings zu früh, um dazu eine Entscheidung zu treffen.

Die NATO-Mission zur Luftraum-Überwachung besteht bereits seit 2004. Sie dient vor allem den Mitgliedsstaaten Litauen, Estland und Lettland, die keine eigenen Flugzeuge besitzen, für diesen Zweck. Deshalb fliegen andere NATO-Länder die Einsätze - darunter auch Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.