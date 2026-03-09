Iran-Krieg

Bereits vergangene Woche hatte es einen Raketen-Vorfall an der Grenze zum NATO-Land Türkei gegeben. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte, fielen einige Trümmer auf freies Gelände in Gaziantep nahe der Grenze zu Syrien. Tote oder Verletzte habe es nicht gegeben. Nach Informationen aus dem türkischen Außenministerium wurde der iranische Botschafter in Ankara einbestellt. Präsident Erdogan sprach von falschen und provokativen Schritten des Irans.

Eine NATO-Sprecherin erklärte, das Bündnis stehe stets bereit, alle Alliierten gegen jede Art von Bedrohung zu verteidigen. Bereits vergangene Woche hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.