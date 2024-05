Die Nato beginnt eine Fallschirmjägerübung in Rumänien (Archivbild). (picture alliance/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert)

An dem Manöver mit dem Titel "Swift Response" nehmen mehrere Staaten des Verteidigungsbündnisses teil. Die Führung hat die deutsche Division Schnelle Kräfte. Wie die Bundeswehr mitteilte, springen in der Nähe der Städte Turda und Cincu rund 1.500 Fallschirmjäger ab. Das Szenario für die Übung sieht vor, dass angreifende Soldaten einen Flugplatz in Rumänien übernommen hätten. Dieser solle zurückgewonnen werden.

Das Manöver ist Teil einer ganzen Übungsserie, mit der die NATO auf die veränderte Sicherheitslage nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine reagiert. Insgesamt werden während mehrerer Monate rund 90.000 Soldaten mobilisiert. Die Bundeswehr beteiligt sich mit 12.000 Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.