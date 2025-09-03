Der ukrainische Präsident Selenskyj, der französische Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer bei einem Treffen der "Koalition der Willigen" im März 2025. (Ludovic Marin / POOL AFP / AP / dpa / Ludovic Marin)

Macron und der britische Premierminister Starmer gelten als treibende Kräfte hinter der sogenannten "Koalition der Willigen", der mittlerweile rund 30 Staaten angehören. Starmer wie auch der deutsche Bundeskanzler Merz nehmen per Video an der Konferenz teil. Auch US-Präsident Trump soll mit einbezogen werden. NATO-Generalsekretär Rutte sagte, er erwarte von der Konferenz Klarheit darüber, welche Sicherheitsgarantien Europa der Ukraine geben könnte, um Russland im Fall eines Friedensabkommens von einem erneuten Angriff abzuhalten.

Der ukrainische Präsident Selenskyj, der am Abend in Paris eintraf, sagte, er sehe "noch keinerlei Anzeichen von Russland", den Krieg beenden zu wollen. Russlands Staatschef Putin bekräftigte indes seinen Willen zur Fortsetzung der Kämpfe. Sollten mögliche Verhandlungen scheitern, werde Russland seine Aufgaben "militärisch erledigen müssen".

