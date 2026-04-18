NATO-Generalsekretär Mark Rutte (Archivbild) (AP / Manuel Balce Ceneta)

Auch der nukleare Schutz durch Amerika stehe nicht infrage, sagte Rutte der "Welt am Sonntag". Er verstehe zwar die Frustration Trumps mit Blick auf einzelne NATO-Mitglieder. Europa werde aber eine größere Rolle übernehmen, um die transatlantische Allianz ausgeglichener aufzustellen. Rutte gab an, beim letzten Treffen mit Trump auch die Vorteile der USA durch die NATO-Mitgliedschaft hervorgehoben zu haben.

Der Niederländer Rutte ist um einen versöhnlichen Ton gegenüber mit Trump bemüht. Andere Europäer waren zuletzt im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg und Trumps wiederholten Vorwürfen gegen die NATO kritischer aufgetreten, darunter Bundeskanzler Merz und die italienische Ministerpräsidentin Meloni.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.