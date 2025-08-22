NATO-Generalsekretär Rutte trifft den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Es müsse sichergestellt werden, dass Russland sich an ein Friedensabkommen halte und die Ukraine nie wieder angreife, sagte er nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Über die Ausgestaltung würden gemeinsam mit den USA intensive Gespräche geführt. Selenskyj erklärte, die Garantien müssten Artikel 5 der NATO ähneln, demzufolge ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle gilt. Er forderte die westlichen Verbündeten zugleich auf, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, sollte das Land weiter keine Bereitschaft zeigen, den Krieg zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.