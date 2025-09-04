Prager Verteidigungsgipfel 2025 (Krumphanzl Michal / CTK / dpa / Krumphanzl Michal)

Beide Staaten bereiteten sich auf eine langfristige Konfrontation vor, sagte Rutte auf einer Sicherheitskonferenz in Prag. Moskau und Peking investierten stark in den Ausbau und die Modernisierung ihrer Armeen. Er forderte die Europäer auf, die Anstrengungen zur Aufstockung der Rüstungsproduktion zu intensivieren. Rutte verteidigte zudem die Planungen für europäische Truppen in der Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand mit Russland. Die Ukraine sei ein souveränes Land, erklärte Rutte anlässlich der heutigen Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris. Es sei nicht an Russland, über eine Truppenpräsenz zu entscheiden, betonte Rutte.

Auf Einladung von Frankreichs Präsident Macron sind unter anderem der ukrainische Staatschef Selenskyj sowie der US-Sondergesandte Witkoff in die französische Hauptstadt gekommen. Bundeskanzler Merz, der britische Premier Starmer und weitere Staats- und Regierungschefs nehmen per Video teil.

