Der Nato-Gipfel in Den Haag hat begonnen. (Remko de Waal/POOL ANP/AP/dpa)

Zum Auftakt lud das niederländische Königspaar zu einem Empfang im Schloss Huis ten Bosch in Den Haag ein. Heute steht die Verabschiedung des neuen Ausgabenzielwertes für die Verteidigung an. Kurz vor dem Treffen hatten sich die 32 Mitgliedstaaten verständigt, zukünftig fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in Verteidigung und dazugehörige Infrastruktur zu investieren. Bundeskanzler Merz betonte die Bereitschaft Deutschlands, mehr Verantwortung im Bündnis zu übernehmen. Die NATO reagiert mit der Erhöhung der Militärausgaben auf die Bedrohungen durch Russland.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.