Über Estland

Der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur (picture alliance/YONHAPNEWS AGENCY/Yonhap)

Nach Angaben von Estlands Verteidigungsminister Pevkur, seien rumänische F-16-Jets im Einsatz gewesen. Da Estland, Lettland und Litauen keine eigenen Kampfflugzeuge besitzen, sichern NATO-Partner den baltischen Luftraum. Bei dem Flugobjekt habe es sich vermutlich um eine ukrainische Drohne gehandelt, erklärte Pevkur. Über Schäden ist nichts bekannt.

Die Ukraine bat um Entschuldigung für den Zwischenfall. Das Außenministerium in Kiew teilte mit, dass Russland mit Mitteln der elektronischen Kriegführung regelmäßig versuche, anfliegende ukrainische Drohnen in das Baltikum umzulenken. Moskau wiederum wirft Kiew vor, den baltischen Luftraum für Angriffe auf russisches Territorium zu nutzen. Die baltischen Staaten und die Ukraine weisen dies zurück.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.