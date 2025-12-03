Russischer Angriffskrieg

Nato-Außenministertreffen (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

Bundesaußenminister Wadephul sagte beim Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel, Deutschland werde rund 200 Millionen Dollar in Rüstungsgüter für die Ukraine investieren. Weitere Zusagen gab es von den Außenministern aus Norwegen, Polen, den Niederlanden und Kanada.

Die Waffen sollen im Rahmen des sogenannten Purl-Mechanismus gekauft werden. Diese Abmachung sieht vor, dass NATO-Länder die Waffen in den USA kaufen und diese dann an die Ukraine geliefert werden. Welche Waffen bestellt werden, hat die Ukraine in einer geheimen Liste festgelegt. NATO-Generalsekretär Rutte sagte, er sei vorsichtig optimistisch, dass sich die Zusagen der NATO-Partner bis Ende des Jahres auf insgesamt fünf Milliarden Dollar summierten.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.