Das Verteidigungsministerium in Riga teilte mit, das unbemannte Flugobjekt sei über das Nachbarland Belarus in den lettischen Luftraum eingedrungen. Der Vorfall werde untersucht, hieß es. Zudem habe man die NATO informiert. Auch das rumänische Verteidigungsministerium meldete einen Vorfall mit einer Drohne, die wahrscheinlich aus Russland stammte. Diese habe in der Nacht rumänisches Territorium überflogen und sei dann weiter in die Ukraine gesteuert worden.

Rumänien und Lettland sind beide Mitglieder der Europäischen Union und der NATO. Das Militärbündnis reagierte bisher nur auf den Vorfall in Rumänien und verurteilte die nächtliche Luftraumverletzung. Es lägen zwar keine Informationen vor, die auf einen vorsätzlichen Angriff Russlands auf den Bündnispartner hindeuteten. Die Handlungen des Landes seien jedoch unverantwortlich und potenziell gefährlich.

