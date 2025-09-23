Das NATO-Hauptquartier in Brüssel (picture alliance / AA / photothek.de / Janine Schmitz)

Die NATO und ihre Bündnispartner würden im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen Richtungen abzuwehren.

Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, besonnen auf das russische Vorgehen zu reagieren. Der SPD-Politiker sagte dem "Handelsblatt", die Strategie des russischen Präsidenten Putin sei leicht zu durchschauen. Er wolle von den EU-Sanktionen und der Lage im Donbass ablenken und zugleich den Westen provozieren.

Der NATO-Rat reagierte damit auf die kürzliche Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfjets und das Eindringen mehrerer Drohnen in den polnischen Luftraum. Moskau bestreitet ein Eindringen in den estnischen Luftraum.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.