Verteidigung

NATO-Generalsekretär Rutte (r.) und der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, Grynkewich. (AP / Virginia Mayo)

Das teilte Generalsekretär Rutte in einer Pressekonferenz mit dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, Grynkewich, mit. Beide kündigten eine Operation mit dem Namen "Eastern Sentry" an - auf deutsch: "Wächter des Ostens". Der Militäreinsatz werde eine Reihe von Ressourcen aus Ländern wie Deutschland, Dänemark, Frankreich und Großbritannien umfassen und beginne in den kommenden Tagen, so Rutte.

Unter anderem Deutschland hatte bereits gestern zusätzliche Mittel zugesagt. Die Bundeswehr stellt vier statt nur zwei Kampfjets vom Typ Eurofighter bereit. Frankreich beteiligt sich mit drei Rafale-Kampfjets an der Überwachung des Luftraums an der Ostflanke. Dänemark sagte zwei F-16 und eine Fregatte zu.

