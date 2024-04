NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (picture alliance / Anadolu / Dursun Aydemir)

Details würden in den nächsten Tagen durch die jeweiligen Geberländer mitgeteilt. Nach der Video-Konferenz erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj, dass sein Land kurzfristig mindestens sieben weitere Patriots oder ähnliche Systeme benötige. Derzeit sei die Hilfe aus dem Ausland sehr begrenzt. Vor der Ratssitzung hatte Selenskyj an die NATO-Staaten appelliert, sein Land stärker zu unterstützen. Er verwies dabei auf die erfolgreiche Verteidigung Israels gegen den jüngsten iranischen Drohnen- und Raketenangriff. Die Menschen in der Ukraine hätten den selben Anspruch auf Schutz vor Terror wie die Israelis.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.