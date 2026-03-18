Der türkische Luftwaffenstützpunkt Incirlik nahe Adana, der auch von der NATO genutzt wird. (afp/str)

Das teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. In Adana befindet sich der Luftwaffenstützpunkt Incirlik, auf dem neben türkischen Truppen auch Personal aus den USA stationiert ist. In der südost-türkischen Provinz Malatya ist bereits ein Patriot-System nahe einer NATO-Radarstation installiert worden.

Die Türkei verfügt nicht über eine eigene vollwertige Luftabwehr. Seit Beginn des Iran-Kriegs wurden nach türkischen Angaben mit Hilfe der NATO mehrere Raketen aus dem Nachbarland abgefangen.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.