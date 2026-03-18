Türkei
NATO stationiert Patriot-Raketenabwehrsystem

Die NATO stationiert ein weiteres Patriot-Raketenabwehrsystem in der südtürkischen Provinz Adana.

    Der türkische Luftwaffenstützpunkt Incirlik nahe Adana aus der Ferne fotografiert. Man sieht Hangars und ein Flugzeug.
    Der türkische Luftwaffenstützpunkt Incirlik nahe Adana, der auch von der NATO genutzt wird. (afp/str)
    Das teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. In Adana befindet sich der Luftwaffenstützpunkt Incirlik, auf dem neben türkischen Truppen auch Personal aus den USA stationiert ist. In der südost-türkischen Provinz Malatya ist bereits ein Patriot-System nahe einer NATO-Radarstation installiert worden.
    Die Türkei verfügt nicht über eine eigene vollwertige Luftabwehr. Seit Beginn des Iran-Kriegs wurden nach türkischen Angaben mit Hilfe der NATO mehrere Raketen aus dem Nachbarland abgefangen.
    Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.