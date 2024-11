Das NATO-Hauptquartier in Brüssel. (imago / Future Image / Dwi Anoraganingrum)

Bei der außerplanmäßigen Sitzung in Brüssel kommen am Nachmittag Verteter der 32 NATO-Staaten sowie der Ukraine zusammen. Russland hatte die Mittelstreckenrakete mit dem Namen Oreschnik am Donnerstag auf die ukrainische Großtadt Dnipro abgefeuert. Russischen Angaben zufolge kann der Raketentyp mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen und mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine internationale Reaktion auf den Einsatz der neuen Waffe.

Der NATO-Ukraine-Rat wurde für den Austausch in Krisensituationen geschaffen. Er kam erstmals im vergangenen Jahr zusammen.

