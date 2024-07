Die NATO übt deutliche Kritik an China. (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Trutschel)

In der Abschlusserklärung des Bündnisgipfels in Washington wirft die NATO dem Land vor, entscheidende Beihilfe für Russlands Krieg gegen die Ukraine zu leisten. Als Beispiele werden die umfangreiche Unterstützung für die russische Verteidigungsindustrie sowie die sogenannte grenzenlose Partnerschaft genannt. Dies erhöhe die Gefahr, die Russland für seine Nachbarn und die euro-atlantische Sicherheit darstelle, heißt es in dem Dokument, das der Deutschen Presseagentur vorab vorlag. Konkret fordert die NATO darin Peking auf, jede materielle und politische Unterstützung für Russlands Krieg sofort einzustellen.

Zudem werden China erneut Versuche vorgeworfen, die NATO mit Desinformation-Kampagnen spalten zu wollen. Gleichzeitig betonte das Bündnis jedoch, weiterhin offen für konstruktive Gespräche mit China zu bleiben.

