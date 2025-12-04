Verteidigungsbündnis

Wie der zuständige NATO-Oberbefehlshaber Grynkewich mitteilte, wird die Zuständigkeit für die Verteidigungsplanung in Dänemark, Schweden und Finnland übertragen. Diese wechselt somit vom Hauptquartier im niederländischen Brunssum nach Norfolk in den USA. Der dortige Stützpunkt ist unter anderem bereits für den Atlantik, die Arktis und Teile Nordeuropas verantwortlich.
Zur Begründung hieß es, angesichts der weltweiten Koordinierung von Gegnern müsse der euro-atlantische Raum gestärkt und die Präsenz im Norden ausgebaut werden. Zuletzt hatte die NATO als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ihre Verteidigungspläne angepasst.
Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.