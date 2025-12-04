Verteidigungsbündnis
NATO verschiebt wichtige Planungsaufgaben für Nordeuropa in die USA

Angesichts der aktuellen Bedrohungslage verlegt die NATO ihre militärischen Kommandostrukturen für Nordeuropa in die USA.

    Flaggen mit dem NATO-Logo hängen vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel.
    Die NATO ändert aufgrund der aktuellen Bedrohungslage ihre Kommandostrukturen. (picture alliance / AA / photothek.de / Janine Schmitz)
    Wie der zuständige NATO-Oberbefehlshaber Grynkewich mitteilte, wird die Zuständigkeit für die Verteidigungsplanung in Dänemark, Schweden und Finnland übertragen. Diese wechselt somit vom Hauptquartier im niederländischen Brunssum nach Norfolk in den USA. Der dortige Stützpunkt ist unter anderem bereits für den Atlantik, die Arktis und Teile Nordeuropas verantwortlich.
    Zur Begründung hieß es, angesichts der weltweiten Koordinierung von Gegnern müsse der euro-atlantische Raum gestärkt und die Präsenz im Norden ausgebaut werden. Zuletzt hatte die NATO als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ihre Verteidigungspläne angepasst.
    Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.