Nach Zusammenstößen mit Serben

Das bestätigte das türkische Verteidigungsministerium. Hintergrund sind gewalttätige Auseinandersetzungen mit ethnischen Serben im Nordkosovo, bei denen etwa 30 Soldaten verletzt worden waren.

Die KFOR-Schutztruppe soll gemäß einer UNO-Resolution von 1999 für Frieden, Demokratie und Sicherheit in der früheren serbischen Provinz Kosovo sorgen. Bislang waren dort 3.800 KFOR-Soldaten stationiert, darunter 350 Türken. Angesichts der jüngsten Spannungen soll die Zahl nun deutlich erhöht werden. Zuletzt hatten immer wieder größere Gruppen von Serben versucht, Verwaltungsgebäude in ihre Gewalt zu bringen. Sie protestieren damit gegen den Ausgang der jüngsten Kommunalwahlen in der Region, die die meisten Serben aus politischen Gründen boykottiert hatten.

