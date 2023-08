Die NATO engagiert sich als Beraterin im Irak. (Imago / PantherMedia )

Wie das Bündnis mitteilte, werden künftig auch das irakische Innenministerium und die Polizeispitze beraten. Ziel des 2018 gestarteten NATO-Einsatzes im Irak ist es vor allem, ein Wiedererstarken der Terrormiliz Islamischer Staat zu verhindern. Dazu wurden bislang zum Beispiel irakische Militärausbilder geschult. Auch Deutschland beteiligt sich an dem Einsatz. So waren Bundeswehrsoldaten zuletzt als Berater an einer Panzertruppenschule eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.