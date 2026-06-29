Feierliche Andacht

Der Naumburger Dom ist Unesco-Weltkulturerbe (imago / epd / Steffen Schellhorn)

Nach Angaben der Vereinigten Domstifter in Naumburg wurden zwei große Fenster das Süd- und Nordfenster des Chores ersetzt, die im Laufe der Jahre ihre Farbigkeit verloren hatten und zeitweise sogar verhängt waren; außerdem zwei kleinere Fenster im Ostchor. Sie wurden mit einer feierlichen Andacht eingeweiht.

Lüpertz beschäftigt sich in seiner Arbeit mit den Themen Erlösung und Verdammnis. Seine Werke ergänzen die 2007 gestalteten Fenster des Malers Neo Rauch im Naumburger Dom.

Der Dom ist mehr als 800 Jahre alt. Er wurde zwischen 1200 und 1250 errichtet.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.