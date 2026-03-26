Das ist das Ziel eines Gesetzes über intelligente Verkehrssysteme, das der Bundestag verabschiedet hat. Künftig müssen Behörden zum Beispiel Staus oder Straßensperrungen in Echtzeit an eine zentrale Plattform melden.
Auch Wetterinformationen, Fahrplanänderungen sowie Informationen über Ladesäulen und Leih-Fahrrader sollen für eine digitale Schnittstelle gebündelt werden, damit Anbieter von Navigationssystemen darauf zugreifen können.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.